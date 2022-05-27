Bolu'da çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Bolu'da çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü

AA - İlhami Çetin - Güncel
Bolu'da çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yıldızım Beyazıt Mahallesi Şehit Murat Menteş Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve mahalleliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye personeli, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, 2 katlı evin çatı katında hasar oluştu.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

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