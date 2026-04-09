Haberler

Zirai don riski nedeniyle ateş yakıp, ürünlerini korumaya çalıştılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesindeki çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı elma ve şeftali ağaçlarının altında ateş yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor. Meteoroloji, üreticilere soğuk hava uyarısında bulundu.

BOLU'nun Seben ilçesinde çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı elma, şeftali gibi ağaçlarının altında ateş yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken; Meteoroloji İl Müdürlüğü, üreticilere 'zirai don' uyarısında bulundu. Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde elma, şeftali ve kiraz yetiştiren üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için gece saatlerinde ateş yakıp, beklemeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksilere düşerken, üreticilerin ağaç altında lastik yaktıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

