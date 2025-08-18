Bolu'da Çatıya Çıkan Tilki Kurtarıldı

Bolu'da Çatıya Çıkan Tilki Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir tilki, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve bina sakinlerinin yardımıyla kurtarılan tilki, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BOLU'da 5 katlı apartmanın çatısına çıkan tilki, itfaiye tarafından kurtarılırken, doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Dağkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormandan inen tilki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki tilkiyi fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi apartman sakinlerinin de yardımıyla tilkiyi yakaladı. Kafese konulan tilki, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tilkinin çatıdan indirildiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla

kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.