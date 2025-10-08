Bolu'da Bulunan Kızıl Şahin Doğaya Salındı
Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı. Doğa Koruma ekipleri, yaralı şahin için ihbar alanında harekete geçerek tanıttı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.
Dörtdivan ilçesinde hareket edemeyen şahin bulanların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, veteriner kliniğine götürüldü.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin, doğal yaşam alanına salındı.
Yetkililer, yaban hayvanlarının korunması konusunda vatandaşların duyarlılığının önem taşıdığını belirterek, benzer durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel