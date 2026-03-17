Gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı

BOLU'da çevresi beton bloklarla kapatılan gölette boğulma tehlikesi geçiren Tanju Kara (13), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju Kara, bisikletini yol kenarında bırakıp arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Bir süre sonra Tanju Kara, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sudan çıkarılan Kara'ya, suni teneffüs uygulandı. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tanju Kara hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı