Gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde yasak olduğu halde girilen gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Tanju Kara, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Tanju Kara, bisikletini yol kenarında bırakıp arkadaşıyla birlikte etrafı beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi. Bir süre sonra Tanju Kara, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından sudan çıkarılan Kara'ya, suni teneffüs uygulandı. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tanju Kara hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
