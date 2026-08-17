Bolu'da Bir Haftada 32 Bin 487 Araç Denetlendi

Bolu'da güvenlik güçleri tarafından bir haftada 32 bin 487 araç ve sürücü denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekiplerce bir haftada 1520 trafik denetimi yapıldı. Faaliyette 32 bin 487 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kural ihlali yaptığı ve evraklarında eksiklik bulunduğu belirlenen 1418 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA