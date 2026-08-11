Bolu'da Haftalık Güvenlik Operasyonları: 16 Operasyon, 1 Tutuklama
Bolu'da 3-9 Ağustos'ta düzenlenen 16 operasyonda narkotik ve kaçakçılık suçlarına yönelik aramalarda uyuşturucu, kaçak sigara ve makaron ele geçirildi; 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.
Bolu'da güvenlik güçleri tarafından bir haftada 16 operasyon gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 3-9 Ağustos'ta suçun önlenmesi ve suçlularla mücadele çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda narkotik suçlarla mücadele doğrultusunda 7 operasyon düzenlendi.
Faaliyette 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 31,86 gram esrar, 29,81 gram sentetik uyuşturucu ve 4,71 gram kokain ele geçirildi.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele için de 9 operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı, aramalarda 8 bin 320 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 111 kaçak sigara ile 2 elektronik sigara bulundu.
Kentte yaşanan 124 asayiş olayının şüphelileri yakalandı.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da yabancı uyruklu 6 kişi hakkında işlem yapıldı.