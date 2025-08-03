Bolu'da Biçerdöverlere Su Tankerleri Eşlik Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlada çalışan biçerdöverlere, orman yangını riskine karşı su tankerleri eşlik ediyor.

İlçede tarla biçme çalışmaları orman ekiplerinin gözetiminde kontrollü şekilde sürüyor.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, kırsal alanlarda hasat sırasında oluşabilecek kıvılcım ve sıcaklık kaynaklı yangınlara karşı, su tankerleri gün boyunca sahada hazır bekletiliyor.

Biçerdöverlerle tarlaları gezen su tankerleri, çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için nöbet tutuyor.

Yetkililer, biçerdöver operatörleri başta olmak üzere kırsal bölgelerdeki çiftçileri, olası yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.