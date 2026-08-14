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Bolu'da Arazi Kavgası: Baba ve Oğul Toprağa Verildi

Bolu'da Arazi Kavgası: Baba ve Oğul Toprağa Verildi
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Bolu'nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları tarafından tüfekle vurularak öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları R.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Tayfun ile oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'in cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Gökçesu Merkez Camisi'ne getirildi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Gökçesu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, baba ve oğlunun yakınlarının yanı sıra belde sakinleri katıldı.

Öte yandan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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