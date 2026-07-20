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Bolu'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'da dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmazken, çatı katında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'da dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Sağlık Mahallesi 1402 Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla çatı katına ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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