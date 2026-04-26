Gerede'de feci olay: Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını keserek öldürdü

Bolu'nun Gerede ilçesinde S.C. adlı kadın, 2 aylık bebeği E.C.'nin boğazını keserek öldürdü. Olay saat 19.00 sıralarında evde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese geldi. Bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaçan anne S.C., Yeniçağa ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.C., evinde bebeği E.C.'nin boğazını keserek öldürdü. Bebeğini öldüren anne daha sonra evden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Bebeğini öldürdükten sonra kaçan anne S.C. ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Evde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
