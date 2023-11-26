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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağmur nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kemal Gökgöz idaresindeki 34 DNK 964 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile yanındaki Esra Eken yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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