Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda iki tır çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda iki tır çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ankara istikametindeki trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, iki tırın karıştığı, 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden M.B. idaresindeki 34 NBD 848 plakalı tır, Yeniçağa rampaları mevkisinde önünde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 41 BFM 165 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada tırda sıkışan sürücü M.B. ağır yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.