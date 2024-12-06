Bolu'da Alzheimer Hastası 76 Yaşındaki Mustafa Aslan İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Gerede Jandarma Komutanlığı, UMKE, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekiplerinde görev alan 30 arama kurtarma personeli sevk edildi.

Ayrıca bölgeye AFAD Başkanlığından gece görüşlü dron ve ekip de gönderildi.

Ekipler, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.