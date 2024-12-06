Üye Girişi
Haberler
Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı

İstanbul'a yeni emniyet müdürü

 Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü

 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Suriye'de ünlü muhalif grubun yöneticisiydi! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

Bolu'da Alzheimer Hastası 76 Yaşındaki Mustafa Aslan İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'da Alzheimer Hastası 76 Yaşındaki Mustafa Aslan İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan için 30 arama kurtarma personeli ve gece görüşlü dron ile arama çalışması başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Gerede Jandarma Komutanlığı, UMKE, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekiplerinde görev alan 30 arama kurtarma personeli sevk edildi.

Ayrıca bölgeye AFAD Başkanlığından gece görüşlü dron ve ekip de gönderildi.

Ekipler, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
img

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
img

Acun'un kanalında sansürlenen görüntü
img

Video kaydı olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu? Firmino Fenerbahçe'ye mi geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.