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Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

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Bolu'da CNG yakıt almak için alt geçitten geçmeye çalışan bir yolcu otobüsü sıkışarak mahsur kaldı. Otobüsün lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek otobüs kurtarıldı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı'na giden G.M.S. idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.

CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada otobüs 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu CNG Kurtarma Olaylar Trafik Yaşam Güncel Haberler

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