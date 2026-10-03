Bolu'da alkollü sürücüye 0,92 promil ve tehlikeli sürüşten 30 bin lira ceza verildi

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Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 30 bin lira ceza uygulandı.

Kültür Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda tur atan 14 ACU 586 plakalı SUV tipi araçtan yüksek müzik sesi geldiği ve tehlikeli hareketler yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu.

Sürücü R.N'nin 0,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü belgesi iptal edilen R.N'ye, çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullanması ve diğer ihlaller nedeniyle toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücü ve araçtakilerin yüksek ses eşliğinde tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA