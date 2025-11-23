Haberler

Bolu'da Akrobatik Motosiklet Kullanımına Ceza

Güncelleme:
Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerde akrobatik hareketler yapan motosikletli sürücüye ve beraberindekilere toplam 25 bin 3 TL ceza verildi. Motosiklet trafikten men edildi.

BOLU'da, sosyal medyadaki, trafikte akrobatik hareketler yapan kişi ve omzuna aldığı kadınla motosiklet kullananan sürücünün görüntülerini inceleyen ekipler, 3 kişiye toplam 25 bin 3 TL ceza verdi. Görüntülerdeki motosiklet trafikten menedildi.

Kentte, yolda ilerleyen motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yapan 1 kadın ve omzuna 1 kadını da alıp motosiklet kullanan erkek sürücünün görüntüleri, sosyal medyada yayıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı görüntüdeki 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilere trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 3 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletin sürücüsünün ehliyeti, geçici olarak alındı. Görüntülerdeki motosiklet ise trafikten menedilip bağlandı. Gözaltındaki 3 şüpheli, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Haber: Oğuzhan EKE / BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
