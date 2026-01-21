Haberler

Bolu'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 katlı ahşap evin komple alevler tarafından sarıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BOLU'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Karaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde Hacer U.'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin tamamına yayılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

