Bolu'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'da gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 katlı ahşap evin komple alevler tarafından sarıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BOLU'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
Karaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde Hacer U.'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin tamamına yayılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel