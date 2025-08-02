Bolu'da Ahırda Kadın Ölümü

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Bolu'nun Göynük ilçesinde 57 yaşındaki Muhterem A., ineklerden süt sağmak için gittiği ahırda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.

İddiaya göre, Hilaller köyünde yaşayan Muhterem A. (57), ineklerden süt sağmak için ahıra gitti.

Uzun süre geri dönmeyen kadını kontrol etmek için ahıra giden yakınları, Muhterem A'yı yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Muhterem A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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