Bolu'da Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BOLU'da, kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan Seyid Ahmet Özay (52), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaka Fındıcak köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Seyid Ahmet Özay'ın motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Özay'a yakınları yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ağacın altından çıkarılan Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.