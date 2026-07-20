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Bolu'da bir apartmanın çatı katı alev alev yandı

Bolu'da bir apartmanın çatı katı alev alev yandı
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Bolu Sağlık Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.

BOLU'da 5 katlı apartmanın çatı katındaki daire alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1402 Sokak üzerinde bulunan apartmanda çıktı. Apartmanın 5'inci katında bulunan çatı katındaki dairede çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangına müdahale etti. Apartmanda oturan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya attı. Yangın nedeniyle mahallenin elektriği kesilirken, vatandaşlar yangının olduğu bina önünde toplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında çatı katı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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