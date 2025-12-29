Haberler

Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 227 köy yolu ulaşımda kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için 67 iş makinesi ve 124 personelle çalışmalarına devam ediyor.

227 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, 67 iş makinesi ve 124 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler.com

