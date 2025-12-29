Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 227 köy yolu ulaşımda kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için 67 iş makinesi ve 124 personelle çalışmalarına devam ediyor.
227 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
