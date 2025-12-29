Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

227 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, 67 iş makinesi ve 124 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,