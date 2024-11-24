Bolu'da 134 Köy Yolu Kapandı

134 KÖY YOLU KAPANDI

Bolu'da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; merkez ilçede 44, Mengen'de 25, Göynük'te 16, Mudurnu'da 48 ve Seben'de 1 köye ulaşımın kapalı olduğu, köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Oğuzhan EKE/BOLU,