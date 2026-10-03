Bolu D-100'de TIR lastiği tutuştu, ilk müdahaleyi Yeni Parti ilçe başkanı yaptı

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BOLU'da TIR'ın lastiklerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi, Yeni Parti Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen beton mikserinin sürücüsünün de müdahalesiyle yangın dorseye sıçramadan söndürüldü.

Sanayi kavşağı mevkisinde dün D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden TIR'ın dorsesindeki lastiklerinde yangın çıktı. Bu sırada yoldan geçen Yeni Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü de aracında bulunan hortumla su tutarak müdahale etmesiyle yangın dorseye sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı