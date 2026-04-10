Haberler

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamında, Bolu Belediyesinin yüksek makamlarından iki kişi daha gözaltına alındı. Süreçte, birçok kişi çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Süreç

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu

Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçına çıktı! İşte sonuç