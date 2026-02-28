Haberler

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu'da gerçekleştirilen irtikap operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alındı.

Olayın ardından belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları ile bazı vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığının önüne geldi.

Jandarma Komutanlığında Tanju Özcan ile görüştükten sonra çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan avukat Ferit Atalay, Özcan ve diğer şüphelilerin, bir grup tacir, işletici ve market sahibinin şikayeti üzerine "ikna suretiyle irtikap" iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
