Bolu Belediyesi, Parkta Alkol İçip Çöp Bırakanlara 160 Bin TL Cezai İşlem Uyguladı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, gece saatlerinde parkta alkol alıp, çöplerine bırakan 4 kişiye toplam 160 bin TL ceza kesildiğini belirterek, "Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibariyle gönderiyoruz" dedi.

Olay, Aşağısoku Mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. Gece saatlerinde parka gelen 4 kişi, iddiaya göre alkol alıp yemeklerini yedikten sonra çöplerini ve şişelerini bırakıp gitti. Sabah saatlerinde esnaf, masa ve kameriyelerin üzerinde alkol şişeleri, bardaklar, tabaklar ve çöplerle karşılaştı. Esnafların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöpleri temizledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından parka çöplerini bırakan 4 kişi tespit edildi.

'DÖRT TANE İNSAN DEMEYEYİM YARATIK, OTURUP SABAHA KADAR İÇMİŞLER VE O ŞEKİLDE DE BIRAKIP KALKMIŞLAR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parka çöplerini bırakan vatandaşlara sert tepki göstererek, "Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibariyle gönderiyoruz. Ayrıca kendileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız. Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinin 1'inci fıkrası 'çevreyi kasıtlı olarak kirletenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilir' diyor. Siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishanede bitecek. Benden uyarması" diye konuştu.