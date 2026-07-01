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Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "kara para aklama" operasyonunda 10 gözaltı

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Bolu Belediyesi ve iştirak şirketlerine yönelik zimmet ve kara para aklama soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda belediye özel kalem müdürü de bulunuyor.

Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ile belediyenin iştirak şirketlerinde görevli İ.Ç, O.Ö, S.G, V.Y, S.G, Y.G, İ.G, D.M. ile A.K gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarının yanı sıra iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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