Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile meclis üyesi gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile meclis üyesi gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, BOLSEV Vakfı'na yönelik kurban bağışları soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin ise BOLSEV vakfına yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan BOLSEV yöneticisi Ali Sarıyıldız'ın, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı ve bu kapsamda Özdemir ve Beykoz'un da soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
