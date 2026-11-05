Bolu Anadolu Lisesi 140 yıllık geçmişiyle kentin eğitim tarihine tanıklık ediyor

Bolu'da 1886'da rüştiye olarak eğitim öğretime başlayan Bolu Anadolu Lisesi, 140 yıllık geçmişinde geçirdiği dönüşümler, yetiştirdiği öğrenciler ve tarihi binasıyla kentin eğitim tarihine tanıklık ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Hisar Tepesi'nde 1886'da rüştiye (ortaokul düzeyindeki eğitim kurumu) olarak eğitime başlayan okulun 140 yıllık hikayesi anlatıldı.

1916 tarihli Bolu Sancağı Salnamesi'nde, okul binasının temelinin 1884'te atıldığı, yapının 1886'da tamamlanmasının ardından rüştiye eğitiminin burada başladığı belirtiliyor.

Rüştiyenin kısa süre sonra idadiye (lise düzeyindeki eğitim kurumu) dönüştürülmesiyle daha üst düzey eğitim veren okul, yıllar içerisinde kentin ihtiyacına göre eğitim serüvenini sürdürdü.

Lise statüsüne 1954-1955 eğitim öğretim yılında kavuşan okul, 1968-1969 eğitim öğretim yılında ortaokul bölümünün ayrılmasıyla müstakil lise olarak faaliyetini sürdürdü.

1972'de deneme liseleri arasına alınan okulda, yabancı dil laboratuvarının yanı sıra kütüphane, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuvarları ile resim ve müzik atölyeleri açıldı.

Okulun adı 1981'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla Bolu Atatürk Lisesi olarak değiştirildi. 1984-1985 eğitim öğretim yılında Bolu Anadolu Lisesi adıyla eğitime devam eden kurumun bugün Gölyüzü Mahallesi'ndeki binasında 15 derslikte 39 öğretmen ve 545 öğrenci bulunuyor.

İngilizcenin yanı sıra Almanca dersinin verildiği okulda öğrenciler, akademik çalışmaların yanında sosyal, kültürel ve çevre temalı etkinliklere de katılıyor.

Yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişiyle kentin eğitim hafızasının önemli parçalarından biri olan okulda, geçmişte aynı sıralarda eğitim gören öğrencilerin çocukları ve torunları da bugün eğitim hayatını sürdürüyor.

"2004'te yaklaşık 10 bin mezunun katıldığı buluşma düzenledik"

Okulda 20 yıl idarecilik yapan emekli eğitimci Muzaffer Remzi Kocaman, AA muhabirine, Bolu Anadolu Lisesinin bulunduğu Hisar Tepesi'nin kentin önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.

Okulun bulunduğu alanın tarihine ilişkin anlatımlara değinen Kocaman, "Bolu üç tepe üzerinde kurulu. Karga Tepesi, Hisar Tepesi, Fırka Tepesi şeklinde. Burası Hisar Tepesi, Bolu'nun en gözde yerlerinden biri. Bolu Beyi zamanında burada onun yeri, kalesi olduğu söylenir. Daha sonra 1800'lü yıllarda buraya bir bina yapılmış ve o dönemde burada bir okul oluşturulması istenmiş." diye konuştu.

Kocaman, okul binasının yıllar içinde çeşitli afetler nedeniyle zarar gördüğüne ve yapının farklı dönemlerde değişik eğitim kurumlarına hizmet verdiğine değinerek, "Örneğin, 1944 Gerede Depremi sırasında bina büyük hasar alıyor. Ardından yangın geçiriyor ve katı azaltılıyor. Bir süre öğretmen okulu olarak görev yapan bina, bu okulun yeni yerine taşınmasının ardından 1954'te lise olarak kullanılmaya başlanıyor." diye konuştu.

Okulun geçmişini ortaya koymak için araştırmalar yaptıklarını ve eski mezunları bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Kocaman, 2004'te yaklaşık 10 bin mezunun katıldığı bir buluşma düzenlediklerini kaydetti.

Kocaman, okulun geçmişte Bolu'nun lise düzeyinde eğitim veren önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, burada eğitim gören öğrencilerin kentin sosyal ve kültürel yaşamında da iz bıraktığını ifade etti.

Okulun geçmişinde tanınmış edebiyatçıların da bulunduğunu belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Bolu'nun lise müfredatı düzeyindeki ilk okulu olduğu için Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olan çok ünlü var. 1921'de Nazım Hikmet burada edebiyat öğretmenliği yapıyor. Vala Nureddin ve Neyzen Tevfik ile aynı yerde, aşağıda bir handa kalıyorlar. Beyazıt Öztürk de babası kentte memurluk yaptığı için bu okulda bulunmuş. Rıdvan Dilmen gibi ünlü futbolcular da okulda kaydı bulunanlar arasında."

Kaynak: AA