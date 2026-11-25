Bolu Aladağ'da gece etkili olan kar yağışı çam ormanlarını beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Aladağ mevkiindeki çam ormanları ve yeşil alanların beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı. Karla kaplı çam ormanları dron ile görüntülendi.
BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'nun Aladağ mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı çam ormanları dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı