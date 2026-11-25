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BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'nun Aladağ mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı çam ormanları dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı