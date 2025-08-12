Bolşoy Tiyatrosu Tarihi İstanbul Gösterisi İçin Geliyor

Dünyanın saygın bale topluluklarından Rusya'nın Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) yapılan açıklamaya göre, Topluluk özel turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Romeo ve Juliet" eserini 26-27 Eylül'de, "Kuğu Gölü" balesini ise 29-30 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenlenecek gösteriler, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir parçası olarak hayata geçirilecek.

Bolşoy'un baş balerini ve Rusya'nın tanınmış dansçılarından Svetlana Zakharova, 26 Eylül'deki "Romeo ve Juliet" temsillerinde "Juliet" rolünde olacak.

Turneye katılacak diğer baş dansçılar arasında Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova yer alıyor.

Yaklaşık 350 kişilik dansçı, müzisyen ve teknik ekip, gösteriler için İstanbul'a gelecek. Bu özel turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal dekorlar ve kostümler de getirilecek.