Bolivya'nın Eski Devlet Başkanı Jeanine Anez Cezaevinden Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
2019'da istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in haleflerinden Jeanine Anez, mahkeme kararıyla cezaevinden serbest bırakıldı. Yüksek Adalet Mahkemesi, Anez'in 10 yıl hapis cezasını iptal etti.

Bolivya'da 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından Devlet Başkanı olan Jeanine Anez, 4 yıl 8 ay kaldığı cezaevinden serbest bırakıldı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 2022'de "görevi kötüye kullanmak" ve "anayasal düzeni ihlal etmek" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Anez'in mahkumiyet kararını bozdu.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak Anez'e verilen cezada yasal usullere aykırılıklar bulunduğunu ve davanın doğru şekilde yürütülmediğini belirtti.

Yaklaşık 4 yıl 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Anez, elinde Bolivya bayrağıyla yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hiçbir zaman bir darbe olmadı, seçimlerde hile yapıldı." ifadesini kullandı.

Anez, gerektiğinde ülkesine hizmet etmekten kaçınmayacağını vurgulayarak, "Bu, ülkesini seven her Bolivyalının üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Bunun bir bedeli olacağını biliyordum ama yine de bu görevi kabul ettim." değerlendirmesinde bulundu.

La Paz Birinci Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, Anez'in yargılandığı ve ülkede "2'nci darbe davası" olarak bilinen davada eski geçici devlet başkanının 11 Haziran 2022 görev ihlali ve anayasaya aykırı karar alma suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 2019'daki siyasi kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1'inci yılında ülkesine dönmüştü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
