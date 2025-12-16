Haberler

Bolivya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 20 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya'da etkili olan şiddetli yağışlar, Santa Cruz kentinde sel felaketine yol açtı. 20 kişi öldü, birçok kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bolivya'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 20 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yerel basına yaptığı açıklamada, Santa Cruz kentinde sel felaketinin yaşandığını ve Pirai Nehri'nin taştığını söyledi.

Sellerde şu ana kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Troche, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Troche, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kayıplar nedeniyle "büyük" üzüntü duyduklarını ifade etti.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Hükümet Sarayı'nda Kriz ve Durum Odası kurulduğunu açıkladı.

Paz, selden etkilenen bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

El Nino ve La Nina iklim olaylarının etkilerinin sürdüğünü aktaran Paz, gelecek 3 ila 5 ay boyunca yoğun yağışlar ve ardından kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basına göre, can kaybının artmasından endişe edilirken, sel felaketinin yol açtığı maddi zararın milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Bakan Şimşek'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz

"Bunu Yüce Meclis dışında hiçbir makam ve merci yapamaz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Dişçi çiftin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü

Sapık dişçi çift! Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Esnaf ziyaretinde güldüren anlar! Yaptığına kendisi de inanamadı

Esnaf ziyaretinde güldüren anlar! Yaptığına kendisi de inanamadı
Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
title