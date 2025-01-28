Bolivya'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 19 ölü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin Potosi bölgesindeki Uyuni ve Atocha kasabasını birbirine bağlayan yolda bir otobüs köprüden düştü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KESKİN VİRAJI ALAMADI

Kazada, 19 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Görgü tanıklarına göre, otobüs şoförü keskin virajı alamayarak, köprüden düştü.