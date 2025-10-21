Bolivya'da Yeni Başkan Rodrigo Paz, ABD ile Diplomatik İlişkilerin Yeniden Başlayacağını Duyurdu

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini kazanan merkez sağın adayı Rodrigo Paz, ABD ile 17 yıl önce bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini duyurdu.

Yönetimsel başkent La Paz'da basın toplantısı düzenleyen Rodrigo Paz, seçimi kendisi değil, tüm Bolivya ve demokrasinin kazandığını söyledi.

Paz, Bolivya'yı dünyaya yeniden entegre etmek istediklerini vurgulayarak, "Özellikle ABD hükümetiyle diyalog halindeyiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki yeniden başlayacak." dedi.

Ülkeyi ileriye taşımak için katkıda bulunmak isteyen tüm kesimlerle diyaloğa hazır olduklarını dile getiren Paz, "Bolivya'yı dünyaya açmamız, son 20 yılda jeopolitik ve jeoekonomik olarak kaybettiğimiz rolü yeniden üstlenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada Paz'ı tebrik ederek, düzenli bir geçiş süreci için hazır olduklarını bildirdi.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirtti.

Morales, ABD büyükelçisini 17 yıl önce sınır dışı etmişti

Ülkeyi 2006–2019 yılları arasında yöneten Morales, 2008'de dönemin ABD Büyükelçisi Philip Goldberg'i, Bolivya'yı bölmeyi amaçlayan sağcı bir komployu desteklediği gerekçesiyle sınır dışı etmişti.

Morales, aynı gerekçelerden dolayı ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Uluslararası Kalkınma Ajansı temsilciliklerini de ülkeden çıkarmıştı.

ABD yönetimi ise Bolivya'nın Washington Büyükelçisini sınır dışı etmiş ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.

20 yıllık MAS iktidarı son bulmuştu

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrasi Partisi'nin merkez sağ adayı Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53'ünü alarak kazanmıştı.

Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son vermişti.