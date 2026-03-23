Pakistan Dışişleri Bakanından Iraklı mevkidaşına bölgesel gerilimi azaltmak için kolektif çaba vurgusu

Güncelleme:
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilimi azaltmak ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için kolektif çabalara duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Hüseyin ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede devam eden bölgesel gerilimin tırmanmasından ve bunun daha geniş kapsamlı sonuçlarından duydukları derin endişeyi dile getirdiklerini aktaran Dar, bölgesel gerilimi azaltmak ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için kolektif çabaya duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Dar, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için diyalog ile uluslararası hukuka bağlılığın şart olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
