İzmir'de sağanak sırasında kamyonetle alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü

İZBAN'ın su baskını ve yaşanan kazalar sonrası bölge sakinleri, yetkililerin önlem almamasından şikayetçi. Emirhan Köylü, itfaiyenin durumla ilgili etkisiz kaldığını ve bölgedeki zararların arttığını ifade etti.

'SÖYLENECEK BIRŞEY YOK HERŞEY MEYDANDA ZATEN'

Bölge sakinlerinden Emirhan Köylü, (51), "Söylenecek bir şey yok, her şey meydanda zaten. Belediyenin hizmetleri bunlar. Bir önlem yok, bir şey yok. İZBAN bitti, giden gitti. Gördüğünüz gibi her şey meydanda. İZBAN'ı su bastı, bir de kaza oldu. Bir cenazemiz de var. Söylenecek bir şey bulamıyoruz şu an. İtfaiye de geliyor ama hiçbir faydası yok. 3 saatte bu hale geldi buralar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
