'Boksör' ile bu kez gelin gitti, 'Hayatımın şampiyonluğu' dedi

ERZURUM'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), turnuvalara katıldığı 'Boksör' adlı beyaz atına bu kez gelin olarak bindi.

ERZURUM'da sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu (41), turnuvalara katıldığı 'Boksör' adlı beyaz atına bu kez gelin olarak bindi. Hayatını birleştirdiği Erol Yörenç'in evine beyaz gelinlikle at sırtında giden Okuyucu, "Bu hayatımın şampiyonluğu oldu" diye konuştu.

Erzurumlu Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyüğü olan Ayşe Melek Okuyucu, Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Aynı zamanda milli judocu olan Okuyucu, 10 yıl önce biniciliğe gönül verdi. Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 4 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 100 sporcusu bulunan kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, katıldığı yarışlarda erkek rakiplerinin bile korkulu rüyası oldu. Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kuran Okuyucu, son katıldığı şampiyonada rekor kırdı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 29- 31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge eleme müsabakalarına kulübü adına yetişkinler kategorisinde yarışan Okuyucu, aldığı 32.37 toplam puanla kadınlarda yeni bir rekora imza attı.

Eşinin de iyi bir binici olduğunu belirten Ayşe Melek Okuyucu, "Erol, iş hayatının yanında at besliyor ve iyi de bir binici. Tanışmamız at sevgisi ile başladı. Tüm şampiyonluklarıma ortak olan Boksör'e bir gün gelinlikle bineceğim aklıma gelmezdi. Bu hayatımın şampiyonluğu oldu" diye konuştu