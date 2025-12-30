Haberler

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 köylü hayatını kaybetti

Nijerya'nın Yobe eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 8 köylü yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da kitlesel terör eylemleri düzenliyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 köylünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Yobe eyaletine bağlı Hong'daki köylülere saldırı düzenledi.

Saldırıda, 8 köylü hayatını kaybetti, çok sayıda köylü yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
