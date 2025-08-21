Boko Haram Saldırısında 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi kaçırıldı. Saldırı, Konduga bölgesinde sivillere eşlik eden güvenlik görevlilerine yapıldı. Boko Haram, 2000'li yıllardan beri Nijerya'da ve çevresindeki bölgelerde terör eylemleri düzenliyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde sivillere eşlik eden güvenlik görevlileri, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Duyanlar ayakta alkışlıyor! İsrail maçı öncesi anlamlı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.