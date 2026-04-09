Haberler

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen koordineli saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi. Saldırıda çatışmalar yaşandı ve çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Benisheikh bölgesinde koordineli saldırı düzenledi.

Askeri mevzilerin ele geçirildiği saldırıda, teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Saldırıda, aralarında Tuğgeneral O.O. Braimah'ın da bulunduğu 10 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmezken, "Ne yazık ki bu çatışmada, görev başında en büyük fedakarlığı gösteren birkaç cesur ve kahraman askerimizi kaybettik." ifadeleri yer aldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

