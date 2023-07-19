Boğulma tehlikesi geçiren tatilci hastanede hayatını kaybetti (2)
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HASTANEDE ÖLDÜZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özcan Yalçın (47), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özcan Yalçın (47), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sinan KARATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel