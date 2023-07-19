Boğulma tehlikesi geçiren tatilci hastanede hayatını kaybetti (2)

HASTANEDE ÖLDÜZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özcan Yalçın (47), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.