Malatya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle toprağa verildi.

Önceki gün Yeşilyurt ilçesindeki büyükşehir belediyesine bağlı yaşam ve spor merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğdem Karagülle (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karagülle için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Karagülle, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Karagülle'ye ilk müdahalenin görevliler tarafından havuzda yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edinilen ilk bilgilere göre, Sayın Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu ve daha önce de bu rahatsızlığına bağlı nöbetler geçirdiği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak: AA / Okan Coşkun
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı