Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boğazlıyan'da trafik ekipleri "reflektör" uygulaması yaptı

AA - Fatih Tarikçi - Güncel
 - Güncelleme:
Boğazlıyan'da trafik ekipleri 'reflektör' uygulaması yaptı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Amirliği ekipleri, traktörler üzerinde reflektör uygulaması yaptı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Şehit Fevzi Bekar Bölge Trafik Amirliği ekipleri, traktörler üzerinde reflektör uygulaması yaptı.

Kayseri- Yozgat kara yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, römorklardaki reflektörleri kontrol etti.

Reflektörü olmayan sürücüleri uyaran ekipler, tarım bölgesi olan Boğazlıyan'da traktör sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek, özellikle traktörlerin karıştığı olası trafik kazalarının azaltılması için ışıklandırma ve reflektörün önemli olduğunu belirtti.

Trafik polisleri, reflektörü olmayan sürücülere de reflektör hediye etti.

Çiftçilerden Fikret Şanlı da yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, trafik polislerine teşekkür etti.

AA / Fatih Tarikçi - Güncel

Boğazlıyan Kayseri Yozgat Şehit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title