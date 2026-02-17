Haberler

Boğazkale'de Baharın Habercisi Çiğdemler Açtı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde baharın gelişini simgeleyen çiğdem çiçekleri açmaya başladı. 'Ali gülü' olarak bilinen bu çiçekler, İbikçam Göleti çevresinde güzel manzaralar oluşturdu. Ayrıca, Hattuşa Antik Kenti'nde yapılan araştırmalar, Hititler'in çiğdemlerin açmasıyla 'AN-TAH-SUM' bayramları düzenlediğini ve bu bayramlarda çiçek kullanılarak yiyecekler hazırlandığını göstermektedir.

Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen çiğdemler, kırları süslemeye başladı.

Hava sıcaklığının artmasıyla açan çiğdem çiçekleri doğaya renk katarken, yöre halkının "Ali gülü" adını verdiği çiçekler özellikle İbikçam Göleti çevresinde güzel görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan tabletlerde Hititler'in çiğdemlerin açmaya başlamasıyla birlikte "AN-TAH-SUM" adı verilen bayram törenleri düzenlediği biliniyor.

Söz konusu bayramlarda çiğdem çiçeği kullanılarak hazırlanan yiyeceklerin bereketli bir yıl geçirilmesi temennisiyle halka ikram edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
