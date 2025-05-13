Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'a Protesto

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir." sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın üniversitede bir etkinlikte konuk edilmesini protesto etti. Üniversiteye çevik kuvvet girdi. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Nureddin Yıldız da konuşma yapacağı salonda protesto edildi.

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran'a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur" şeklinde konuşmuş, Yıldız'ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" etkinliği kapsamında Nureddin Yıldız'ı konuk edeceğinin öğrenilmesi üzerine çok sayıda öğrenci tepki gösterdi. Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde toplanan öğrenciler Yıldız'ın üniversitede konuk edilmesini protesto etti.

"Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok"

"Boğaziçi iktidarın arka bahçesi değil", "Erkek şiddetini ve istismarı meşru kılan zihniyete üniversitemizde yer yok" yazılı pankartlar açan öğrenciler, "Nureddin defol, bu kampüsler bizim", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" sloganları attı.

Kampüse çevik kuvvet geldi

Bir süre sonra öğrencilerin yürümek istemesi üzerine, alana çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvetin gelmesi üzerine alanda bulunan öğrenciler, "Kadınlar ölürken polis nerdeydi?", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda polis öğrencileri ablukaya alırken, ters kelepçe ile gözaltına alınanlar oldu. O anlarda çekilmeş görüntüler sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Etkinlik sırasında protesto

Etkinlik sırasında, sınıfta bulunan bir öğrencinin Nureddin Yıldız'a küçük bir cisim fırlatması üzerine sınıfta bulunan kişiler, etrafını sardıkları öğrenciyi darp ederek sınıfın dışına çıkardı.

BİSAK açıklama yaptı

Preotesto eylemi öncesinde bir grup öğrenci, etkinliği düzenleyen BİSAK'ın kulüp odasının kapısına, "Faşizme,şeriata geçit yok" yazdı. BİSAK, kulüp odasının kapısına yazı yazılmasına ve etkinliğe yönelik tepkilere ilişkin X hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Siyasi-ideolojik görüşlerine, sayısı on bini aşan bir öğrenci kitlesinin ortak kabulüymüş gibi dayatarak okul içinde zorba bir tavırla hakimiyet kurmaya çalışan çevreler, ortak ders ve bölüm gruplarını propağanda kanalı gibi kullanmakta ve klübümüzü ve konşacımızı açıkça hedef göstermektedir" denildi.