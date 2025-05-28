Boğaziçi Üniversitesi'nde Mobbing ve Hukuk Mücadelesi

(İSTANBUL)- Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum yönetimine karşı 4 yıldır direnen akademisyenlerin hukuk mücadeleleri de sürüyor. Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun avukatı Hüseyin Ersöz, "Öğrencilere ücretsiz kahve dağıtmasından tutun da liyakatsiz kişilerin üniversiteye alınmasına yaptığı eleştirilere varıncaya kadar hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmış halde. Diğer yandan bu haksız işlemlerin çoğu ise yargıdan dönüyor... İstanbul 8. İdare Mahkemesi verdiği kararda, soruşturma aşamasında yapılan usule aykırılıklara değinerek kınama cezasının iptaline hükmetti" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun avukatı Avukat Hüseyin Ersöz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tuğcu'nun, üniversitenin rektörlüğü tarafından başlatılmış olan idari soruşturmalar nedeniyle "mobbing altında işini yapmaya çalıştığını" söyledi. Ersöz'ün açıklaması şöyle:

"Haksız işlemlerin çoğu yargıdan dönüyor"

"Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, üniversite rektörlüğünün başlatmış olduğu haksız idari soruşturmalar sebebiyle uzun süredir mobbing altında işini yapmaya çalışıyor. Bu süreçte, öğrencilere ücretsiz kahve dağıtmasından tutun da liyakatsiz kişilerin üniversiteye alınmasına yaptığı eleştirilere varıncaya kadar hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmış halde. Diğer yandan bu haksız işlemlerin çoğu ise yargıdan dönüyor.

Son olarak İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla, daha önce YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2 kez iade ettiği, Danıştay 1. Dairesi'nin ise men-i muhakemeye hükmettiği bir disiplin dosyasına ilişkin verilen kınama cezası iptal edildi.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, BTK Başkanı olarak BİM personeliyle yaptığı bir toplantı sebebiyle 'görevden uzaklaştırılmış', dosyası ihraç istemiyle YÖK'e gönderilmiş, YÖK'ün 2 kez dosyayı iade etmesi sonrasında üniversite tarafından kınama cezası uygulanmıştı. Savunma dilekçelerinde bu kararın ise sırf 'dosya zaman aşımına uğramasın' diye verildiği ifade edilmişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi verdiği kararda, soruşturma aşamasında yapılan usule aykırılıklara değinerek kınama cezasının iptaline hükmetti.

Bu idari davanın konusunu oluşturan soruşturma sürecine dair Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci tarafından verilen bir röportaja ilişkin de tazminat davası açılmış ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu'ya tazminat ödenmesine hükmedilmişti."