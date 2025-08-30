Boğaziçi Üniversitesi'nde Genç Kız Cinayeti ve İntihar

Mehmet Kaan KURT-Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - SARIYER'de, Ayberk Kurtuluş(20) üniversitenin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.